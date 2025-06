Achille Polonara è ricoverato per curare una forma di leucemia mieloide . Lo comunica la Virtus Bologna con una nota sul suo sito internet. Il giocatore della Nazionale è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche . Polonara era assente dal parquet da Gara-2 di semifinale con l'Olimpia Milano , nella serie vinta dalla Virtus. Da quel momento aveva eseguito diversi accertamenti per una sospetta mononucleosi. La squadra di Dusko Ivanovic giocherà martedì gara-3 a Brescia di finale scudetto, che conduce 2-0.

Polonara, la neoplasia testicolare del 2023 e il ritorno in campo

Classe 1991, cresciuto cestisticamente a Teramo dove ha esordito in Serie A, Achille ha indossato in carriera anche le maglie di Varese, Reggio Emilia, Sassari, Baskonia, Fenerbahce, Efes e Zalgiris, prima della chiamata della Virtus Bologna nel 2023. Punto fermo della Nazionale, con cui ha disputato le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nell'ottobre 2023, a Polonara viene diagnosticata una neoplasia testicolare, guarita dopo un intervento chirurgico e chemioterapia. Il giocatore era rientrato gradualmente all'attività, tornando a essere uomo di rotazione nella Virtus e in maglia azzurra.