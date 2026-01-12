Offerte Sky
Serie A basket, Napoli-Milano alle 18.45 su Sky Sport Basket

Basket

Il posticipo della 15^ giornata del campionato di basket non decide solo a chi andranno i due punti in palio tra Napoli e Milano, ma anche l’ultima qualificata alle Final Eight di Coppa Italia. Appuntamento alle 18.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

A Napoli non ci sono in palio solamente i due punti in classifica per chi vincerà la sfida tra la squadra padrona di casa e l’Olimpia Milano, ma anche un pezzo del tabellone delle Final Eight di Coppa Italia in programma dal 18 al 22 febbraio. Trento, Trieste e Udine guardano infatti con interesse alla sfida che andrà in onda alle 18.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa: in caso di vittoria di Napoli, sarà infatti la squadra di coach Alessandro Magro a qualificarsi come settima, con Trieste sesta e Trento ottava; in caso di vittoria della squadra di coach Peppe Poeta, già sicura del terzo posto in classifica, saranno invece Trento (6), Trieste (7) e Udine (8) a volare a Torino per la Coppa Italia. Una sfida di grande interesse in ogni caso, con Milano che vuole proseguire il suo momento d’oro dopo i successi in campionato (contro Udine) e in Eurolega (contro Panathinaikos e Efes) e Napoli che vuole togliersi la soddisfazione di chiudere tra le prime 8.

La 15^ giornata di campionato vede il successo in rimonta da -18 della Virtus Bologna a Venezia che vale il primo posto matematico mentre Brescia è seconda con la vittoria su Tortona. Poi vittorie di Treviso su Varese che manda Trento alla Final Eight di Coppa Italia, e quelli di Trieste su Cantù e di Udine su Cremona. Chiude Napoli-Milano, lunedì alle 18.45 (su Sky). La stagione 2025-26 della Lega Basket Serie A è protagonista su Sky Sport Basket, la casa della pallacanestro su Sky GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

