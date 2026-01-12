Nel pomeriggio di oggi è prevista una riunione dei vertici della FIP e della Lega Basket per discutere del caso Trapani Shark e valutare se ci siano gli estremi per l'esclusione dal campionato della squadra siciliana. Il precedente sarebbe quello della Mens Sana Siena nel 2019: qui tutte le notizie della giornata
Oggi vertice Federazione Lega
Oggi lunedì 12 gennaio è prevista una riunione congiunta tra i vertici della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e della Lega Basket Serie A (LBA). L'incontro si terrà nel pomeriggio presso la sede federale.
Antonini: "Sarà la Federazione a dover radiare Trapani"
Il presidente di Trapani Shark Valerion Antonini ha parlato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Oggi a noi è rimasta solo la via della giustizia ordinaria. Abbiamo perso completamente la fiducia in quella sportiva dopo aver assistito a dei procedimenti incredibili presso il Tribunale federale della pallacanestro. [...] Se io non avessi schierato la squadra per due partite consecutive avrei di fatto automaticamente autorizzato la radiazione della mia società per mie responsabilità. In questo modo, invece, sarà oggi la Federazione a dover radiare la società. Questo aumenterà i danni in sede giudiziale che noi chiederemo alla Federazione per quello che è stato fatto. Credo che ci si renderà conto solo dopo le sentenze sia del Consiglio di Stato, del Tar e della Commissione tributaria che sono stati commessi errori clamorosi che hanno portato alla situazione attuale".
Trapani Shark, si valuta se ci sono gli estremi per l’esclusione
L'obiettivo principale della riunione è esaminare in modo approfondito la grave crisi che ha colpito la Trapani Shark e valutare i possibili scenari, inclusa l'eventuale esclusione del club dal campionato di Serie A. La motivazione sarebbe la 'mancanza di uguaglianza competitiva'. L'ultimo caso di esclusione è stato quello della Mens Sana Siena, esclusa dal campionato di Serie A2 maschile il 19 marzo 2019.
Esclusione: cosa dice il regolamento
- Il club escluso viene immediatamente rimosso dal campionato in corso
- Annullamento dei risultati: tutte le partite precedentemente giocate dalla squadra nella stagione in corso verrebbero annullate e i risultati non conteggiati per la classifica generale
- Retrocessioni: poiché la squadra esclusa è già destinata a lasciare la categoria (e a ripartire dai campionati inferiori), il numero di retrocessioni viene solitamente ridotto di un'unità. Quindi in questo caso da due a una tramite il meccanismo usuale (classifica diretta o play-out).
- Declassamento: il club sarebbe costretto a ripartire dalla categoria più bassa o dai campionati senior a libera partecipazione nella stagione successiva
Tutte le penalizzazioni di Trapani
La crisi ruota attorno alla gestione del presidente Valerio Antonini, proprietario sia della squadra di basket che del Trapani Calcio. La Shark ha iniziato il campionato con 4 punti di penalizzazione, frutto di irregolarità amministrative relative al corretto adempimento dei versamenti IRPEF e INPS, un prerequisito fondamentale per la regolare partecipazione al massimo campionato. A novembre ha ricevuto un ulteriore punto di penalizzazione e altri 3 a fine dicembre (irregolarità amministrative nell'iscrizione al campionato 2025/26). Il 9 gennaio è stato aggiunto un altro -2
Le gare 'farsa'
- Il 4 gennaio 2026, la squadra subito la sconfitta a tavolino (0-20) contro la Virtus Bologna per non essersi presentata.
- Il 6 gennaio 2026, in una partita di Champions League contro l'Hapoel Holon, si è presentata con soli cinque giocatori. Tre giocatori sono usciti per infortunio e nel momento in cui Patti ha commesso il suo quinto fallo è rimasto solo un giocatore in campo decretando dopo circa 7’ la fine del match sul punteggio di 38-5 (e l’esclusione di Trapani dalla competizione europea).
- Il 10 gennaio 2026 una situazione simile si è verificata nella partita di campionato contro Trento, che è durata solo 4 minuti a causa del numero insufficiente di giocatori in campo per Trapani.
La nota dell’Associazione giocatori basket
Nella serata di sabato, dopo la farsa con Trento, era arrivato il comunicato della GIBA (Giocatori Italiani Basket Associati): "L’Associazione Giocatori torna a chiedere rispetto per gli atleti della Trapani Shark. Non comprendiamo le ragioni alla base della insistenza nel voler giocare ad ogni costo e a consentire lo svolgimento di incontri indecenti che mancano della minima equità competitiva. Torniamo a ribadire che non è accettabile costringere giocatori professionisti a scendere in campo se non vi sono le condizioni sportive minime per farlo, mettendo peraltro a rischio la salute dei cestisti, che vedono esponenzialmente aumentato il rischio di infortuni. Gli atleti sono lavoratori a tutti gli effetti e meritano di essere tutelati e trattati con rispetto. Rivolgiamo un appello alla società Trapani Shark affinché si trovi immediatamente una soluzione per mettere fine a quello che sta diventando motivo di vergogna per il movimento della pallacanestro e per l’intero sistema sportivo italiano".
Trapani: "Questa battaglia è appena cominciata…"
"Uno spettacolo forzato da ragioni talmente evidenti e incontrovertibili che solo ignoranti dei regolamenti federali o pseudo-tifosi accecati dall’odio verso il nostro Presidente potrebbero non comprendere – si legge nella nota del Trapani Shark -. Per la nostra società esiste un solo responsabile, e non è la Trapani Shark: è un sistema organizzato in modo tale da gestire i regolamenti e le procedure a proprio piacimento, con FIP, direttivo Lega e TFN, che hanno studiato a tavolino la distruzione della nostra squadra nei minimi dettagli, dal blocco del mercato alla fuga dei giocatori, lasciandoci senza organico e senza allenatore, in una condizione disumana e antisportiva. Questa battaglia è appena cominciata, e non ci fermeremo fino a quando non sarà ripristinata la dignità calpestata di una squadra, di una città e di un’intera regione. La Trapani Shark non si arrende: combatterà con ogni mezzo per esporre e punire questa persecuzione sistematica".
Petrucelli va da Pozzecco
Dopo gli addii di Alibegovic, di coach Repesa, di Allen, di Ford e di Hurt, e in attesa di capire il destino di Rossato, di Cappelletti, di Sanogo, di Arcidiacono e di Notae, anche John Petrucelli ha salutato Trapani e ha firmato ufficialmente in Turchia per il Galatasaray di Gianmarco Pozzecco. Per la guardia americana, con passaporto italiano e già giocatore del Poz con la Nazionale, un contratto fino al termine della stagione.