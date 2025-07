L'ormai ex coach di Trento ripercorre i suoi due anni con il nuovo giocatore dei Cleveland Cavaliers, scelto con la chiamata numero 58 al draft 2025. Prima della NBA, una nuova stagione da giocare con la maglia della Virtus Bologna, per continuare nel suo percorso di crescita: "Soprattutto nel tiro, per poter raggiungere tutti i suoi sogni". L'intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider