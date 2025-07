Olimpia Milano, ufficiale l'arrivo di Devin Booker

L'Olimpia Milano ha ufficializzato l'arrivo di Devin Booker. Centro classe 1991, arriva dal Bayern Monaco e ha firmato un contratto pluriennale. "Sono estremamente felice di venire a Milano. Sarà una sfida eccitante per me e anche una grande opportunità di crescita per me e la mia famiglia", le sue prime parole da nuovo giocatore Olimpia

Booker: "Milano sfida eccitante per la mia crescita"

