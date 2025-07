Dopo aver esercitato la clausola di uscita dal contratto con Trento, Saliou Niang ha firmato un accordo pluriennale con la Virtus Bologna. "Sono molto contento di essere arrivato a Bologna, in un club come la Virtus. Iniziare questa nuova esperienza per me significa tanto e non vedo l’ora di farlo con i miei nuovi tifosi", ha dichiarato il giocatore ai canali ufficiali del club

