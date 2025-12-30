Ora è ufficiale: Marcelo Nicola torna sulla panchina di Treviso dopo due anni

Ora è ufficiale: Marcelo Nicola torna sulla panchina di Treviso dopo due anniSerie A
Cambio in panchina a Treviso, dove per tentare di dare una scossa alla squadra, attualmente ultima in campionato, si è deciso di affidare la panchina a Marcelo Nicola. L’argentino, già giocatore dell’allora Benetton e quindi allenatore dall’aprile del 2022 al maggio del 2023, torna quindi a guidare i veneti
L’avventura di Alessandro Rossi a Treviso, iniziata lo scorso giugno, è terminata nella giornata di ieri con l’esonero. Al coach che guida anche l’Italia Under-20 è costata cara la sconfitta casalinga di misura contro Sassari. Una sconfitta dopo la quale Treviso, che fin qui ha racimolato solo due vittorie nelle prime tredici partite di campionato, è piombata all’ultimo posto in classifica, ora occupato in solitaria. E per provare a dare una scossa all’ambiente parecchio provato da questa complicatissima prima parte di stagione, la dirigenza veneta ha deciso di puntare su un ritorno.
Nicola di nuovo alla guida di Treviso
La notizia era nell’aria già dai momenti immediatamente successivi al ko interno contro la Dinamo e in mattinata è arrivata l’ufficialità: Marcelo Nicola è il nuovo allenatore di Treviso. L’argentino, già giocatore per sei stagioni all’allora Benetton, aveva guidato la squadra tra l’aprile del 2022 e il maggio del 2023, portandola a due salvezze parecchio sudate. Un’impresa, quella di restare in serie A, che ora Nicola dovrà provare a compiere per la terza volta. Magari già iniziando da lunedì prossimo, quando in trasferta a Veneziai trevigiani proveranno a invertire la tendenza di una regular sesaon fin qui molto deludente.