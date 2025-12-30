Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ora è ufficiale: Marcelo Nicola torna sulla panchina di Treviso dopo due anni

Serie A
Treviso Basket

Cambio in panchina a Treviso, dove per tentare di dare una scossa alla squadra, attualmente ultima in campionato, si è deciso di affidare la panchina a Marcelo Nicola. L’argentino, già giocatore dell’allora Benetton e quindi allenatore dall’aprile del 2022 al maggio del 2023, torna quindi a guidare i veneti

L’avventura di Alessandro Rossi Treviso, iniziata lo scorso giugno, è terminata nella giornata di ieri con l’esonero. Al coach che guida anche l’Italia Under-20 è costata cara la sconfitta casalinga di misura contro Sassari. Una sconfitta dopo la quale Treviso, che fin qui ha racimolato solo due vittorie nelle prime tredici partite di campionato, è piombata all’ultimo posto in classifica, ora occupato in solitaria. E per provare a dare una scossa all’ambiente parecchio provato da questa complicatissima prima parte di stagione, la dirigenza veneta ha deciso di puntare su un ritorno.

Nicola di nuovo alla guida di Treviso

La notizia era nell’aria già dai momenti immediatamente successivi al ko interno contro la Dinamo e in mattinata è arrivata l’ufficialità: Marcelo Nicola è il nuovo allenatore di Treviso. L’argentino, già giocatore per sei stagioni all’allora Benetton, aveva guidato la squadra tra l’aprile del 2022 e il maggio del 2023, portandola a due salvezze parecchio sudate. Un’impresa, quella di restare in serie A, che ora Nicola dovrà provare a compiere per la terza volta. Magari già iniziando da lunedì prossimo, quando in trasferta a Veneziai trevigiani proveranno a invertire la tendenza di una regular sesaon fin qui molto deludente.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Treviso, è ufficiale: Nicola torna in panchina

Serie A

Cambio in panchina a Treviso, dove per tentare di dare una scossa alla squadra, attualmente...

Milano non fa sconti: Cremona travolta 91-74

Serie A

Milano supera nettamente 91-74 Cremona in uno dei due posticipi della 13^ giornata del campionato...

Fip: "Caso Trapani nuoce al movimento basket"

Serie A

Il caso con al centro Trapani continua a tenere banco nel basket italiano. La squadra siciliana...

Milano-Cremona dalle 20 su Sky Sport

Serie A

  Il primo dei due posticipi della 13^ giornata di Lega Basket mette in scena uno dei tanti...

Trapani: "Valutiamo di non presentarci a Bologna"

Serie A

Dopo la sconfitta interna contro Varese, il ds della Trapani Shark Valeriano D’Orta ha comunicato...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS