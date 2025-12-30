Ora è ufficiale: Marcelo Nicola torna sulla panchina di Treviso dopo due anni

L’avventura di Alessandro Rossi a Treviso , iniziata lo scorso giugno, è terminata nella giornata di ieri con l’esonero. Al coach che guida anche l’Italia Under-20 è costata cara la sconfitta casalinga di misura contro Sassari . Una sconfitta dopo la quale Treviso , che fin qui ha racimolato solo due vittorie nelle prime tredici partite di campionato , è piombata all’ultimo posto in classifica , ora occupato in solitaria. E per provare a dare una scossa all’ambiente parecchio provato da questa complicatissima prima parte di stagione, la dirigenza veneta ha deciso di puntare su un ritorno .

Nicola di nuovo alla guida di Treviso

La notizia era nell’aria già dai momenti immediatamente successivi al ko interno contro la Dinamo e in mattinata è arrivata l’ufficialità: Marcelo Nicola è il nuovo allenatore di Treviso. L’argentino, già giocatore per sei stagioni all’allora Benetton, aveva guidato la squadra tra l’aprile del 2022 e il maggio del 2023, portandola a due salvezze parecchio sudate. Un’impresa, quella di restare in serie A, che ora Nicola dovrà provare a compiere per la terza volta. Magari già iniziando da lunedì prossimo, quando in trasferta a Veneziai trevigiani proveranno a invertire la tendenza di una regular sesaon fin qui molto deludente.