L'Olimpia Milano ha ufficializzato l'addio di Nikola Mirotic, diretto all'AS Monaco, e l'arrivo del veterano Bryant Dunston. Dopo due stagioni ad alto livello in maglia biancorossa, Mirotic lascia il club per inseguire le Final Four con Mike James. Milano risponde inserendo esperienza e solidità nel front-court con Dunston, che torna in Italia dopo l'esperienza con lo Zalgiris IL MEGLIO DELLA SERIE A DI BASKET SU SKY

Giornata di annunci importanti in casa Olimpia Milano. Con una doppia ufficialità, l'EA7 Emporio Armani ha salutato Nikola Mirotic, destinazione Monaco, e accolto il veterano Bryant Dunston, ultimo tassello di un roster ormai praticamente completo per la stagione 2025-26. Resta soltanto da definire l'accordo con Leonardo Totè, ormai vicino alla fumata bianca, per completare le rotazioni nel front-court e rafforzare il contingente italiano.

Nikola Mirotic, contratto biennale con il Monaco Dopo due stagioni da assoluto protagonista con la maglia biancorossa, Nikola Mirotic lascia l'EA7: "La Pallacanestro Olimpia Milano desidera ringraziare Nikola Mirotic per le due stagioni trascorse insieme, le vittorie conseguite in questo periodo, e augura tutto il meglio possibile a lui e alla sua famiglia per il futuro". Una notizia attesa da settimane, ora ufficializzata. L'ala montenegrina, naturalizzata spagnola, approda all'AS Monaco con un contratto biennale con opzione per un terzo anno. Grande attesa nel Principato per il nuovo tandem offensivo con Mike James promette spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Monaco Basketball (@asmonaco_basket) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Ufficiale l'arrivo di Bryant Dunston: "Grande nuovo capitolo per me" Bryant Dunston ha firmato per una collaborazione monostagionale, senza rinnovo automatico o opzione per la stagione successiva. L'obiettivo è quello di portare a Milano esperienza e leadership al reparto lunghi - che sarà di nuovo al completo con il recupero di Josh Nebo. Veterano classe 1986 di New York, Dunston ha costruito una carriera solida in Europa tra Grecia, Turchia e Italia (tra cui Varese e Virtus Bologna). Due volte miglior difensore dell'Eurolega con l'Olympiacos e vincitore di due titoli europei con l'Anadolu Efes. Il pivot, reduce dalla stagione con lo Zalgiris Kaunas - in cui ha disputato 68 partite tra campionato lituano ed europeo -, approda ora all'Olimpia Milano: "Sono super entusiasta di unirmi all’Olimpia Milano. Lo considero un grande nuovo capitolo del mio percorso: non vedo l’ora di conoscere tutti i ragazzi e cominciare la nuova stagione".