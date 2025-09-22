Il Derthona Basket ha debuttato ufficialmente nella sua nuova casa, la Cittadella dello Sport di Tortona: un palazzetto che ospita fino a 5mila spettatori, un autentico gioiello di modernità ed efficienza, realizzato grazie alla volontà e alla visione della proprietà di un club che fino a una quindicina di anni fa giocava in Serie C. Siamo andati alla sua inaugurazione, un’amichevole contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna. Ecco cosa abbiamo visto