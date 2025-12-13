Trieste-Reggio alle 18.15 su Sky: risultato LIVE

L’11^ giornata di LBA si apre con la sfida tra Trieste e Reggio Emilia. Trieste, reduce dalla sconfitta contro Sassari, cercherà di tornare alla vittoria approfittando del momento difficile degli emiliani, penultimi in classifica e a secco di vittorie da sette partite. Sfida in programma alle 18.15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket e su NOW, con il commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi
Il piatto forte dell'11^ giornata di Serie A di basket è sicuramente la classicissima sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, prevista per domenica alle 20.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW. Il programma però si apre con un'altra partita in diretta sui canali di Sky Sport: alle 18.15 infatti comincia la sfida tra la Pallacanestro Trieste e l'UNAHotels Pallacanestro Reggiana, che si incontrano in momenti molto diversi. Trieste infatti, al netto dell'ultimo ko contro Sassari, occupa l'ottava posizione in classifica con un record di 5-5, guidata dal capocannoniere del campionato Jahmi'us Ramsey (20.3 punti di media); Reggio Emilia invece vuole interrompere una striscia di sette sconfitte consecutive che l'hanno fatta precipitare fino al penultimo posto, davanti solamente a Treviso. Sfida da non perdere col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi sui canali di Sky Sport.
LBA, 11^ giornata: il programma
- Trieste-Reggio Emilia alle 18.15 in diretta su Sky Sport Basket e NOW
- Trento-Venezia alle 20
- Trapani-Udine domenica 14 dicembre alle 12.00
- Tortona-Sassari domenica 14 dicembre alle 16.30
- Brescia-Varese domenica 14 dicembre alle 17.00
- Napoli-Cremona domenica 14 dicembre alle 18.00
- Treviso-Cantù domenica 14 dicembre alle 19.00
- Milano-Virtus Bologna domenica 14 dicembre alle 20.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW