Trieste-Reggio alle 18.15 su Sky: risultato LIVE

L’11^ giornata di LBA si apre con la sfida tra Trieste e Reggio Emilia. Trieste, reduce dalla sconfitta contro Sassari, cercherà di tornare alla vittoria approfittando del momento difficile degli emiliani, penultimi in classifica e a secco di vittorie da sette partite. Sfida in programma alle 18.15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket e su NOW, con il commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi