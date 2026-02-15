A chiudere la 20^ giornata di campionato uno dei tanti derby lombardi, con protagoniste Cremona e l’Olimpia Milano. Palla a due alle 20, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

La 20^ giornata di campionato si chiude questa sera con uno dei tanti derby lombardi previsti dal calendario della serie A. Cremona, infatti, ospita l’Olimpia Milano per una sfida tra due squadre con obbiettivi diversi ma che hanno assoluto bisogno di una vittoria. Cremona, che dopo l’eccellente avvio di stagione ha avuto qualche passaggio a vuoto di troppo, per non perdere terreno rispetto alla zona playoff. L’Olimpia, che giusto venerdì ha perso contro Dubai in casa una partita quasi decisiva per il suo cammino in Eurolega, per cercare di rimanere attaccata alle prime posizioni. Appuntamento dalle 20 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.