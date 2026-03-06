Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci ha fatto il punto sul possibile sbarco di NBA Europe in Italia, con piazze come Roma e Milano pronte a essere ratificate già a marzo. "Sono realtà vere, non chiacchiere. Sia il Milan che l’Inter sono interessate". Sulla nazionale femminile in partenza per San Juan aggiunge: "Ripartiamo dal bronzo agli europei, è una buona nazionale e crediamo al mondiale"

Gianni Petrucci , presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, ha parlato a lungo della situazione legata allo sbarco di NBA Europe nel nostro Paese , più nello specifico a Roma e a Milano : "Sulla carta oggi sono due le realtà che si stanno manifestando. E sono realtà vere, non sono chiacchiere " ha detto parlando con Giornale Radio Rai. "Questo accordo NBA-FIBA è già stato sancito e dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni di marzo , come ci ha confermato Jorge Garbajosa [presidente Fiba Europe, ndr] quando è venuto a Torino. Questo porterà entusiasmo con due squadre come Roma e Milano che avranno la sigla NBA , continuando comunque a giocare nel campionato italiano e mettendo a disposizione i loro giocatori nelle finestre per la nazionale, che è un grosso passo in avanti. Per cui io personalmente tifo per questa realtà. Chi è scettico rimanga scettico. Io per adesso, da quello che hanno detto, voglio portare avanti questo discorso ".

Petrucci ha anche parlato del possibile interessamento del proprietario del Milan Gerry Cardinale per l'acquisto dell’Olimpia Milano: "L'ho letto dai giornali come tutti, però dico che anche l'Inter è interessata, da quello che avevo saputo e da quello che avevo intuito — e non solo intuito. Peraltro il Milan è stato presente a Londra con Cardinale e anche con Ibrahimovic : so che hanno parlato pure sul palco. Quindi questa è una realtà. So benissimo che c'è scetticismo. Rimanga scettico chi vuole esserlo".

Nazionale femminile in partenza: "Obiettivo mondiali"

Petrucci ha anche parlato della nazionale femminile in partenza per San Juan, dove si giocherà l’accesso ai Mondiali in un torneo di cinque partite in diretta sui canali di Sky Sport: "Si riparte dalla storica medaglia agli Europei della scorsa estate, tanto che la Nazionale è andata al Quirinale dal presidente della Repubblica che aveva ricevuto solo le squadre che avevano vinto l'oro. Probabilmente abbiamo entusiasmato anche con questo bronzo. Si riparte con una speranza: è chiaro, ci credono anche le altre squadre che saranno nel nostro girone, però noi siamo l'Italia e con questa scritta non dobbiamo mai avere paura di nessuno. È una buona nazionale. La realtà è che noi ci crediamo, ci devono credere loro. Possiamo ottenere una qualificazione al mondiale che da troppi anni ci manca".

Petrucci ha anche parlato della nazionale maschile, che ha vinto tre delle quattro gare di qualificazione disputate finora sotto il ct Luca Banchi. "La nazionale maschile l'avete vista, ha fatto una grande partita contro una grande nazionale. Alcuni anni fa la Gran Bretagna era 42esima nel ranking, oggi ha guadagnato grandi posizioni. Ha giocatori che giocano all'Olimpia Milano, a Venezia, in altre squadre che fanno la massima serie nelle competizioni europee. Oggi nel basket maschile tutti ci possono battere e possiamo battere tutti. Nelle attività giovanili siamo terzi in Europa, sesti nel mondo. Questo dimostra i passi avanti. Certo, quello che conta poi è il risultato. Ma prima o dopo ci arriveremo”. C’è la possibilità di disputare Italia-Lituania il 5 luglio al PalaEur? "Stiamo lavorando per ritornare a Roma dopo tanti anni" ha concluso Petrucci. "Lo voglio portare in Consiglio federale perché c'è questo entusiasmo. Anche per tutto quello che dopo potrebbe venire".