A chiudere la 21^ giornata di campionato è una delle sfide classiche del basket italiano. Olimpia Milano e Cantù, due squadre alla caccia di una vittoria che potrebbe essere pesante in chiave rincorsa alle posizioni in vetta alla classifica così come in chiave salvezza. Palla a due alle 20, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

La 21^ giornata di campionato si chiude con una grande classico del basket italiano, una sfida intrisa di storia e ricordi. Olimpia Milano e Cantù, però, vivono stagioni molto diverse, con la truppa di coach Peppe Poeta, reduce dalla bella vittoria sul Barcellona in Eurolega, che punta ad agganciare Brescia al 2° posto in classifica e Cantù, che invece vorrebbe piazzare un colpo in trasferta a sorpresa potenzialmente importantissimo nella corsa verso la salvezza. All’andata erano stati Josh Nebo e compagni a violare il Paladesio in volata per 94-89, e c’è da scommettere che Cantù sarà animata anche dalla voglia di riscattare quella sconfitta, magari con protagonista l’ex di serata Giordano Bortolani. Appuntamento dalle 20 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.