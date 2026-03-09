Offerte Sky
Serie A Basket, Olimpia Milano-Cantù alle 20 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

A chiudere la 21^ giornata di campionato è una delle sfide classiche del basket italiano. Olimpia Milano e Cantù, due squadre alla caccia di una vittoria che potrebbe essere pesante in chiave rincorsa alle posizioni in vetta alla classifica così come in chiave salvezza. Palla a due alle 20, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

 

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

La 21^ giornata di campionato si chiude con una grande classico del basket italiano, una sfida intrisa di storia e ricordi. Olimpia Milano e Cantù, però, vivono stagioni molto diverse, con la truppa di coach Peppe Poeta, reduce dalla bella vittoria sul Barcellona in Eurolega, che punta ad agganciare Brescia al 2° posto in classifica e Cantù, che invece vorrebbe piazzare un colpo in trasferta a sorpresa potenzialmente importantissimo nella corsa verso la salvezza. All’andata erano stati Josh Nebo e compagni a violare il Paladesio in volata per 94-89, e c’è da scommettere che Cantù sarà animata anche dalla voglia di riscattare quella sconfitta, magari con protagonista l’ex di serata Giordano Bortolani. Appuntamento dalle 20 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi. 

 

Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 21^ giornata di LBA si apre col successo di Sassari a Trento dopo un tempo supplementare che permette ai sardi di allontanarsi dalla zona calda. Reggio Emilia domina contro Trieste rifilando loro 36 punti di scarto. La Virtus Bologna sbanca Napoli e si conferma in vetta. Nella giornata di domenica successi di Venezia su Treviso, di Varese a Udine e di Tortona con Cremona. Lunedì sera alle 20 Milano-Cantù in diretta su Sky. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

