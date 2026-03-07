Ad aprire la 21^ giornata di campionato è la sfida tra Trento e Sassari, due squadre alla caccia di una vittoria che potrebbe essere pesante in chiave rincorsa ai playoff e in chiave salvezza. Palla a due alle 19.30, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

La 21^ giornata di campionato si apre con la sfida tra due squadre che, non qualificatesi per la Final Eight di Coppa Italia, hanno potuto sfruttare la lunga pausa per ricaricare le batterie. Trento, che la Coppa Italia l’aveva vinta un anno fa, è in cerca di una vittoria che potrebbe essere molto pesante nella rincorsa ad un posto nella griglia playoff. Sassari, dall’altra parte, punta ad ottenere un successo esterno che le permetterebbe di accumulare un buon distacco nella lotta per non retrocedere. All’andata erano stati i sardi a spuntarla per 89-88 al termine di una partita tiratissima e l’equilibrio potrebbe farla da padrone anche questa sera. Appuntamento dalle 19.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.