La Virtus Bologna fa visita al Real Madrid del grande ex Sergio Scariolo per tenere in vita il sogno di riagguantare la zona play-in. All’andata furono le Vu Nere a imporsi nella prima gara di questa Eurolega per 74-68 con una grande prova di squadra: appuntamento in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Matteo Soragna
Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna
Il 29° turno di Eurolega si apre con la bella vittoria della Virtus Bologna in casa contro il Barcellona, mentre l'Olimpia Milano cade in trasferta sul campo dell'Hapoel Tel Aviv in una sfida importantissima per la corsa al play-in MILANO-BARCELLONA LIVE - REAL-VIRTUS LIVE TUTTI GLI HIGHLIGHTS