La Virtus Bologna fa visita al Real Madrid del grande ex Sergio Scariolo per tenere in vita il sogno di riagguantare la zona play-in. All’andata furono le Vu Nere a imporsi nella prima gara di questa Eurolega per 74-68 con una grande prova di squadra: appuntamento in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Matteo Soragna

