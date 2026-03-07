Il sogno americano di Elisèe Assui

A fine stagione il classe 2006 di Varese volerà in NCAA alla George Washington University: "Lo faccio anche per studiare e soprattutto per la mia famiglia". Coi fratelli ha un legame fortissimo: "È grazie a loro se oggi gioco a basket". Ai videgiochi ci assicura non ci sia storia: "Li batto sempre". Kobe l'idolo, Shai Gilgeous-Alexander il preferito. Segni particolari: un grande sorriso, come filosofia di vita e di gioco