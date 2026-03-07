Il derby che può chiudere il campionato

Quasi due anni dopo il derby che consegnò ai nerazzurri lo scudetto della seconda stella, la sfida tra Milan e Inter torna a pesare sul campionato. La squadra di Chivu è a +10 e una vittoria chiuderebbe quasi i giochi, ma il Milan di Allegri vuole difendere il secondo posto e la Champions. E negli ultimi sei derby i rossoneri sono rimasti imbattuti...