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Serie A Basket, Virtus Bologna-Olimpia Milano alle 20 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

 

A chiudere la 22^ giornata di campionato è la sfida tra Bologna e Milano, le due squadre che negli ultimi anni hanno sempre vinto lo scudetto e che puntano a riprovarci anche tra qualche settimana. Palla a due alle 20, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

 

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

La 22^ giornata di campionato si chiude con il grande classico del nostro basket: Virtus contro Olimpia. Bologna, campione d’Italia in carica, arriva dalla dolorosa sconfitta interna contro il Partizan in Eurolega, ma è comunque prima in classifica con due vittorie di distacco da Brescia e dall’Olimpia stessa. Milano, invece, venerdì sera ha battuto il Maccabi Tel Aviv, tenendo così vivo il sogno di raggiungere il play-in di Eurolega. All’andata, il 14 dicembre scorso, l’aveva spuntata Milano, trascinata da un Armoni Brooks protagonista assoluto con 23 punti in 33 minuti. In palio, però, oltre all’ovvia rivincita per la Virtus ci sarebbe un successo potenzialmente fondamentale per provare a blindare la vetta e quindi il fattore campo per tutti i playoff. L’Olimpia, per contro, vorrebbe piazzare il colpo per riavvicinarsi agli storici rivali e tentare quindi di scombinare gli equilibri attuali. Appuntamento dalle 19.30 per lo studio prepartita e dalle 20 per la palla a due su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin. 

 

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