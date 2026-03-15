A chiudere la 22^ giornata di campionato è la sfida tra Bologna e Milano, le due squadre che negli ultimi anni hanno sempre vinto lo scudetto e che puntano a riprovarci anche tra qualche settimana. Palla a due alle 20, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin
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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La 22^ giornata di LBA si apre con il successo di Venezia nel derby del Triveneto con Udine, rimontando da -20 e spuntandola dopo un quarto periodo di fuoco. Nell'altro anticipo Trieste batte Trento e la tiene dietro in classifica. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW VIRTUS-OLIMPIA LIVE GLI HIGHLIGHTS DI BASKET