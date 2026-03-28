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Come si è sempre decisivi? Caupain senza segreti: "A Reggio sogniamo in grande"

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
Ciamillo Castoria

Nel grande momento di forma della Pallacanestro Reggiana (cinque vittorie di fila in campionato) c'è anche la firma del numero 10. Che si sta affermando come uno degli uomini più clutch di tutta la Serie A

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