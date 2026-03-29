Udine-Olimpia Milano alle 18 su Sky Sport

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Serie A Basket, Udine OIimpia Milano alle 18 su Sky Sport Basket e NOW

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Udine vuole provare a rimanere attaccata alla zona che può valere l’accesso ai playoff, Milano, reduce dal doppio turno in Eurolega giocato durante la settimana, punta invece a non perdere troppo terreno dalla vetta della classifica. La palla a due di una sfida che si annuncia equilibrata è alle 18, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

 

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All’andata ci era voluta una prodezza del solito Armoni Brooks, autore di una delle sue triple quasi allo scadere, per regalare a Milano la vittoria. Allora era il 4 gennaio e Udine usciva dall’Allianz Cloud con l’amarezza per il risultato ma anche con la consapevolezza di avere tutto per puntare ad un campionato da outsider. E, in effetti, a oggi Mirza Alibegovic e compagni sono ancora ampiamente in corsa per un posto ai playoff, traguardo che sarebbe eccezionale per una neopromossa. L’Olimpia, invece, ai playoff è già sicura di andarci, ma dopo un massacrante doppio turno di Eurolega, conclusosi con la sconfitta sul campo del Monaco e la vittoria nel derby europeo con la Virtus, punta a non perdere troppo terreno dalle posizioni di testa. L’appuntamento è dalle 18 per la palla a due di Udine-Milano su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. 

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