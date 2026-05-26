Dopo la netta vittoria della Virtus in trasferta in gara-4, la serie tra la capolista e l’ottava classificata si sposta di nuovo a Bologna per la partita che deciderà chi andrà in semifinale a sfidare la vincente dell’altra gara-5 della serata tra Venezia e Tortona. Diretta a partire dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

La Virtus, spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciar andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara-5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del ko domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara-1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d’Italia in carica. L’appuntamento con una gara-5 che deciderà il passaggio del turno è in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20 con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi.