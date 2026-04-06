Il Napoli Basket riparte da Jasmin Repesa. Dopo l’esonero di Alessandro Magro la squadra campana affida la guida tecnica al coach croato che ha allenato quest'anno Trapani fino all'esclusione del club siciliano dal campionato. In carriera Repesa ha vinto in Italia lo scudetto con l'Olimpia Milano e la Fortitudo Bologna

Un contratto fino all'estate del 2027 è quello che il Basket Napoli ha offerto a Jasmin Repesa per affidargli la panchina della prima squadra dopo l'esonero di Alessandro Magro. Il coach croato aveva iniziato la stagione a Trapani fino all'esclusione della squadra siciliana dal campionato. La sua carriera in Italia gli ha regalato le vittorie degli scudetti con Olimpia Milano e Fortitudo Bologna