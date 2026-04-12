Udine-Trieste alle 16 su Sky Sport Basket

Derby dal sapore di playoff tra Udine e Trieste, che si affrontano al Carnera per una sfida sentitissima e molto importante in termini di classifica. Udine è a -2 dall’ottavo posto che vuol dire playoff, mentre Trieste deve difendere il sesto posto dopo l’aggancio di ieri da parte di Reggio Emilia. Palla a due alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi

Udine e Trieste sono separate da una settantina di chilometri di autostrada, ma sono accumunate da una grande passione per la pallacanestro e da una rivalità sentitissima. Il derby del Friuli Venezia-Giulia si rinnova allora per la seconda volta in Serie A, dopo la gara di andata del 26 ottobre vinto da Trieste per 92-85 con la doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi di Juan Toscano-Anderson. C’è da scommettere però che Udine vorrà fare bella figura davanti al proprio pubblico per agganciare di nuovo la zona playoff: dopo il ko contro Cremona, l’Apu si trova all’11° posto ma a soli due punti dall’ottavo occupato da Trento, pur avendo proprio la Vanoli (battuta ieri a Reggio Emilia) e Varese davanti a sé. Trieste invece è stata raggiunta al sesto posto proprio dalla Una Hotels Reggio Emilia, ma con un successo può distanziarla ulteriormente per rimanere a +2. Appuntamento allora in diretta alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi.