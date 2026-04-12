Udine-Trieste alle 16 su Sky Sport Basket

Derby dal sapore di playoff tra Udine e Trieste, che si affrontano al Carnera per una sfida sentitissima e molto importante in termini di classifica. Udine è a -2 dall’ottavo posto che vuol dire playoff, mentre Trieste deve difendere il sesto posto dopo l’aggancio di ieri da parte di Reggio Emilia. Palla a due alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi
Udine e Trieste sono separate da una settantina di chilometri di autostrada, ma sono accumunate da una grande passione per la pallacanestro e da una rivalità sentitissima. Il derby del Friuli Venezia-Giulia si rinnova allora per la seconda volta in Serie A, dopo la gara di andata del 26 ottobre vinto da Trieste per 92-85 con la doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi di Juan Toscano-Anderson. C’è da scommettere però che Udine vorrà fare bella figura davanti al proprio pubblico per agganciare di nuovo la zona playoff: dopo il ko contro Cremona, l’Apu si trova all’11° posto ma a soli due punti dall’ottavo occupato da Trento, pur avendo proprio la Vanoli (battuta ieri a Reggio Emilia) e Varese davanti a sé. Trieste invece è stata raggiunta al sesto posto proprio dalla Una Hotels Reggio Emilia, ma con un successo può distanziarla ulteriormente per rimanere a +2. Appuntamento allora in diretta alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi.
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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La 26^ giornata di Serie A si è aperta col largo successo di Reggio Emilia in casa contro Cremona. Nel big match del sabato sera invece è stata Brescia a vincere in trasferta sul campo di Venezia, prendendosi così il primo posto solitario in attesa della Virtus Bologna, impegnata lunedì contro Cantù (diretta alle 20 su Sky Sport Basket). Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET