Olympiacos-Fenerbahce alle 17 su Sky Sport

Olympiacos e Fenerbahce hanno chiuso rispettivamente al primo e al quarto posto la regular season di Eurolega, e dopo aver eliminato il Monaco e lo Zalgiris ai playoff ora si giocano un posto nella finalissima di domenica. Diretta a partire dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

I campioni in carica contro la squadra che ha chiuso in testa la regular season: la sfida tra Fenerbahce e Olympiacos si profila davvero come uno scontro tra corazzate. I turchi, reduci dal trionfo di un anno fa, hanno eliminato lo Zalgiris ai quarti e si presentano ad Atene contro l’Olympiacos, che ai quarti ha invece travolto il Monaco. Da entrambe le parti non mancano talento e esperienza ai massimi livelli, tanto che è facile prevedere che per arrivare alla finalissima di domenica occorrerà vincere un’autentica battaglia. L’appuntamento con la prima semifinale di queste Final Four è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 17 con commento a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.