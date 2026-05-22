Valencia-Real Madrid alle 20 su Sky Sport

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Valencia-Real Madrid semifinale di Eurolega in diretta tv e streaming su Sky e Now

Eurolega

Ad assegnare il secondo posto valido per la finalissima di domenica sarà un derby spagnolo tra Valencia, autentica rivelazione della stagione di Eurolega, e Real Madrid, corazzata costruita per arrivare alla vittoria finale e guidata in panchina da una leggenda come Sergio Scariolo. Diretta a partire dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri DeRosa e Matteo Soragna

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All’inizio della stagione europea era difficile prevedere che una delle due semifinali alle Final Four avrebbe potuto essere un derby spagnolo. O, meglio, il Real Madrid, corazzata sempre in corsa per la vittoria finale, sembrava da subito una seria candidata al trionfo anche in ragione del ritorno in panchina di un’autentica leggenda come Sergio Scariolo. Valencia, per contro, iniziava senza aspettative eccessive la sua annata in Eurolega, vedendosi preferire da molti addetti ai lavori il Barcellona come altra potenziale squadra spagnola in grado di arrivare all’ultimo atto della stagione. I ragazzi di coach Pedro Martinez, però, hanno sorpreso tutti e dopo aver chiuso al secondo posto la loro regular season hanno avuto la meglio del Panathinaikos dopo una serie a dir poco epica e vinta partendo dallo 0-2 dopo le prime due gare. L’appuntamento con la seconda semifinale di queste Final Four è in diretta su Sky Sport UnoSky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20 con commento a cura di Geri DeRosa e Matteo Soragna.

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