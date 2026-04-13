Virtus Bologna-Cantù alle 20 su Sky Sport

La Virtus, reduce dal momento più complicato della sua stagione, cerca il riscatto affrontando una Cantù è a caccia di una vittoria che peserebbe molto nella corsa per la salvezza. La palla a due di una sfida che si annuncia equilibrata è alle 20, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

La 26^ giornata di Lega Basket si chiude con un posticipo in cui la posta in palio è davvero importante. Da una parte c’è la Virtus, reduce dagli stop contro Reggio Emilia e Venezia in campionato e da un filotto di otto sconfitte consecutive in Eurolega e quindi alla disperata ricerca di una vittoria che possa invertire la tendenza negativa delle ultime settimane. Dall’altra c’è Cantù, che invece sogna il colpaccio a Bologna per regalarsi un successo potenzialmente pesantissimo nella lotta salvezza che la vede ancora coinvolta. L’appuntamento è dalle 20 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.