Virtus Bologna-Cantù alle 20 su Sky Sport

La Virtus, reduce dal momento più complicato della sua stagione, cerca il riscatto affrontando una Cantù è a caccia di una vittoria che peserebbe molto nella corsa per la salvezza. La palla a due di una sfida che si annuncia equilibrata è alle 20, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
La 26^ giornata di Lega Basket si chiude con un posticipo in cui la posta in palio è davvero importante. Da una parte c’è la Virtus, reduce dagli stop contro Reggio Emilia e Venezia in campionato e da un filotto di otto sconfitte consecutive in Eurolega e quindi alla disperata ricerca di una vittoria che possa invertire la tendenza negativa delle ultime settimane. Dall’altra c’è Cantù, che invece sogna il colpaccio a Bologna per regalarsi un successo potenzialmente pesantissimo nella lotta salvezza che la vede ancora coinvolta. L’appuntamento è dalle 20 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.
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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La 26^ giornata di Serie A si è aperta col successo di Reggio Emilia in casa contro Cremona e con la vittoria di Brescia sul campo di Venezia che è valso il primo posto solitario in attesa della Virtus Bologna, impegnata lunedì contro Cantù (diretta alle 20 su Sky Sport Basket). Nelle gare della domenica ci sono i successi di Trieste nel derby in casa di Udine, di Tortona su Trento, di Napoli su Treviso e di Varese su Sassari. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET