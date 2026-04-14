La rinascita di Matilde Villa: "Grazie al basket sono cambiata"

Ha esordito a 14 anni in Serie A, ora ne ha solo 20 ma sembra nel basket da una vita. “La rottura del crociato è stata pesantissima, ma essere tornata mi ha ridato la felicità delle mie prime volte in campo”. Dalla finale scudetto con la Reyer Venezia al sogno di tornare il prima possibile in Nazionale: la storia di Matilde Villa
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