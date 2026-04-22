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l'intervista

La fascia di Pajola: "I miei 10 anni con la Virtus"

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
©Getty

Arrivato a Bologna nel 2015, il neo capitano ha attraversato ogni fase della storia recente delle 'Vu Nere'. Dalla Champions League agli scudetti, da Polonara a Belinelli. Passando per le emozioni delle Olimpiadi. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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