La penultima giornata di campionato di Serie A mette in scena due sfide tra prossime protagoniste ai playoff. Tortona, quinta in classifica, ospita la Germani Brescia che vuole assicurarsi il secondo posto e tenere il passo della Virtus Bologna per il primo; l’Olimpia Milano invece, terza forza del campionato, ospita Trieste che occupa il settimo posto. Le due gare in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW a partire dalle 17, con pre-partita a partire dalle 16.30
Mancano solamente due giornate per concludere il campionato di Serie A e in zona playoff cominciano a delinearsi i rapporti di forza — con la 29^ giornata che mette di fronte alcune delle prossime protagoniste della post-season. Due sfide oggi sui canali di Sky Sport meritano particolare attenzione, entrambe alle 17 così come tutte le altre sfide del campionato in contemporanea. A Tortona i padroni di casa, quinti in classifica a quota 30 punti, ospitano la Germani Brescia, che è a -2 dalla Virtus Bologna per il primo posto in classifica dopo aver perso l’ultima gara contro Treviso. Palla a due alle 17 in diretta su Sky Sport canale 254 con il commento in diretta di Andrea Solaini e Laura Macchi.
Milano contro Trieste per la terza volta in stagione
Al Forum di Assago invece l’Olimpia Milano, terza forza del campionato a quota 38 punti, vuole difendere la sua posizione ospitando Trieste, che è già sicura di un posto ai playoff ma vuole assicurarsi si finire col miglior piazzamento possibile essendo al momento settima. Le due squadre si conoscono bene essendosi affrontate già due volte in stagione, sia nella gara di andata (vinta da Trieste per 86-82 a fine novembre nell’ultima partita di Ettore Messina alla guida di Milano) che ai quarti di finale di Coppa Italia (vinta invece dall’Olimpia). Palla a due sempre alle 17 e appuntamento su Sky Sport Basket con il commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.
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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
Udine batte Cantù e Napoli ha la meglio su Trento, inaugurando così la 28^ giornata, mentre nel big match tra Venezia e Milano è l'Olimpia a piazzare il colpo in trasferta che rischia di decidere la corsa per il 3° posto. La Virtus si libera di Trieste e mantiene la vetta della classifica, ora solitaria perché Brescia cade in casa contro Treviso. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET