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Serie A Basket, Trento-Olimpia Milano alle 17 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

Una vittoria per due: Trento per provare ad andare ai playoff, Milano per provare ad agganciare il 2° posto. La palla a due di una sfida che può essere decisiva per entrambe le squadre è alle 17, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

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Vincere e sperare che chi al momento si trova un gradino sopra perda. È questa la situazione che accomuna Trento e Milano, pronte a sfidarsi nell’ultima partita di regular season che potrebbe stabilirne il destino in questa stagione. I padroni di casa, infatti, hanno bisogno di vincere e di sperare che Varese, impegnata a Bologna, perda, perché in quel modo raggiungerebbero i lombardi all’8° posto e, avendo vinto entrambi gli scontri diretti, l’ultimo posto nel tabellone dei playoff sarebbe loro. L’Olimpia, invece, ai playoff è già sicura di andarci, ma con una vittoria a Trento e una sconfitta di Brescia in casa contro Sassari già retrocessa potrebbe salire dal 3° al 2° posto. L’appuntamento è dalle 17 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin. 

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