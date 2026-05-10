Trento-Olimpia Milano alle 17 su Sky Sport Basket

Vincere e sperare che chi al momento si trova un gradino sopra perda. È questa la situazione che accomuna Trento e Milano, pronte a sfidarsi nell’ultima partita di regular season che potrebbe stabilirne il destino in questa stagione. I padroni di casa, infatti, hanno bisogno di vincere e di sperare che Varese, impegnata a Bologna, perda, perché in quel modo raggiungerebbero i lombardi all’8° posto e, avendo vinto entrambi gli scontri diretti, l’ultimo posto nel tabellone dei playoff sarebbe loro. L’Olimpia, invece, ai playoff è già sicura di andarci, ma con una vittoria a Trento e una sconfitta di Brescia in casa contro Sassari già retrocessa potrebbe salire dal 3° al 2° posto. L’appuntamento è dalle 17 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.