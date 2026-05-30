Virtus-Venezia gara-1 alle 20 su Sky Sport Basket

Per il terzo anno consecutivo Virtus Bologna e Reyer Venezia si affrontano nei playoff di Serie A, dando il via alla seconda semifinale dopo quella tra Brescia e Olimpia Milano. Entrambe le squadre hanno avuto bisogno di cinque partite per superare il primo turno, rispettivamente contro Trento e contro Tortona, riuscendo però a difendere il fattore campo e rimanere in corsa. Dopo aver visto concludersi la propria stagione per due volte contro gli stessi avversari, però, la Reyer vuole finalmente riuscire a superare l’ostacolo Virtus, approfittando anche delle pesanti assenze di Alessandro Pajola (stagione già finita per il capitano delle Vu Nere) e di Derrick Alston Jr. (alle prese con una frattura scomposta alla mano e fuori a tempo indeterminato). La squadra di coach Nenad Jakovljevic però vuole difendere il tricolore sul petto, affidandosi a Carsen Edwards e Saliou Niang per rimettere in piedi una post-season in cui erano andati anche sotto 2-1 contro Trento. L’appuntamento è per le ore 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi.