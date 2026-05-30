In un'intervista con La Repubblica Bologna, il General Manager della Virtus Bologna Paolo Ronci ha confermato l’addio del capitano Alessandro Pajola al termine della stagione. "Conoscevamo da tempo il suo desiderio di nuove esperienze, meglio se all'estero". L’azzurro, la cui stagione è già finita per infortunio, lascia le Vu Nere dopo 11 anni
La voce era in giro ormai da tempo, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale: dopo 11 anni Alessandro Pajola lascerà la Virtus Bologna. Lo ha confermato il General Manager Paolo Ronci parlando con La Repubblica Bologna: "Conoscevamo da tempo il suo desiderio di nuove esperienze, meglio se all'estero" ha detto Ronci. Pajola si è dovuto sottoporre ad una nuova operazione che ha chiuso anticipatamente la sua stagione, lasciando la squadra in gara-1 dei playoff. "Il comunicato di giovedì ha preso atto della sua stagione finita. Il profilo medico è ben documentato. Ci si resta male, se ciò che divide prevale su ciò che unisce, e quella nota era dovuta, alla Virtus e al ragazzo. Avanti uniti, adesso".
Ronci non esclude la permanenza di Niang
Per un protagonista come Pajola che saluta, non è ancora detto che invece Saliou Niang non faccia parte della Virtus il prossimo anno. In NCAA - destinazione possibile per l'azzurro in vista del prossimo anno - infatti stanno cambiando alcune regole e ai giocatori che hanno giocato in Eurolega come Niang potrebbe essere preclusa la possibilità di passare dal college. "Osservo, aspetto che di là decidano, poi lo faremo anche noi senza ansie" ha spiegato Ronci. "Tipica situazione win-win: se Saliou va, felici per lui. Se resta, per noi e per lui".