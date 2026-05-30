La voce era in giro ormai da tempo, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale: dopo 11 anni Alessandro Pajola lascerà la Virtus Bologna. Lo ha confermato il General Manager Paolo Ronci parlando con La Repubblica Bologna: "Conoscevamo da tempo il suo desiderio di nuove esperienze, meglio se all'estero" ha detto Ronci. Pajola si è dovuto sottoporre ad una nuova operazione che ha chiuso anticipatamente la sua stagione, lasciando la squadra in gara-1 dei playoff. "Il comunicato di giovedì ha preso atto della sua stagione finita. Il profilo medico è ben documentato. Ci si resta male, se ciò che divide prevale su ciò che unisce, e quella nota era dovuta, alla Virtus e al ragazzo. Avanti uniti, adesso".