Brescia-Milano gara-1 ai Playoff di Serie A basket: il risultato in diretta liveSerie A
Si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia, e oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all’altra per una serie che ha in palio un posto per una terza finale, questa volta per lo scudetto. Gara-1 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. Post-partita con Giulia Cicchiné e Chicca Macchi, inviata sul campo Gaia Accoto
Il racconto della partita
A sbloccare la partita è una tripla di Demetre Rivers, dando il via a un parziale di 9-2 per Brescia nei primi tre minuti di gara. I padroni di casa continuano a segnare mettendo in partita anche il lungo Miro Bilan con due canestri in fila, mentre Milano appare un po’ arrugginita dopo il lungo periodo di riposo, commettendo cinque palle perse nei primi sei minuti e costringendo coach Poeta a chiamare timeout sul 15-6 per i padroni di casa. Affidandosi ai suoi lunghi però l'Olimpia riesce a tornare a -5, ma una tripla di Jayden Nunn e due liberi di Amedeo Della Valle li ricacciano indietro sul 24-16 con cui si conclude il primo quarto.
Il vantaggio in doppia cifra per Brescia arriva in apertura di secondo quarto, ma due triple in fila di Guduric e Ricci tengono lì Milano a -6. Il parziale di Milano si allunga fino all'11-4, tornando a -3 con un canestro dalla media distanza di Armoni Brooks e costringendo Brescia al timeout. Il sorpasso dell'Olimpia arriva a poco meno di 3 minuti dalla fine del secondo quarto con un contropiede orchestrato da Brooks e Bolmaro, il migliore dei suoi salendo in doppia cifra nella partita. Il primo tempo si conclude con una tripla per parte, quella di Nunn per la parità di Brescia e quella di Brooks sulla sirena del primo tempo per il 42-39 con cui si va all'intervallo in favore di Milano.