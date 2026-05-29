Si sono scontrate in finale di Supercoppa e quindi in quella di Coppa Italia, e oggi Brescia e Milano si ritrovano di nuovo una di fronte all’altra per una serie che ha in palio un posto per una terza finale, questa volta per lo scudetto. Gara-1 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. Post-partita con Giulia Cicchiné e Chicca Macchi, inviata sul campo Gaia Accoto

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