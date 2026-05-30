Sotto di 5 lunghezze a 6 secondi dalla fine, Saragozza ha realizzato una rimonta incredibile a Gran Canaria, salvandosi all’ultima giornata nello scontro diretto in trasferta per evitare la retrocessione. A suggellare la rimonta è una tripla dell’azzurro Marco Spissu, glaciale nel segnare dopo il libero sbagliato appositamente da Bell-Haynes che gli ha poi recapitato l’assist per uno dei finali più memorabili di sempre, scatenando la festa di tutta la squadra. Per lui una prestazione da 20 punti e 9 assist