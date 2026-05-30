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Liga ACB, Marco Spissu salva Saragozza con una tripla sulla sirena. VIDEO

Basket
©Getty

Sotto di 5 lunghezze a 6 secondi dalla fine, Saragozza ha realizzato una rimonta incredibile a Gran Canaria, salvandosi all’ultima giornata nello scontro diretto in trasferta per evitare la retrocessione. A suggellare la rimonta è una tripla dell’azzurro Marco Spissu, glaciale nel segnare dopo il libero sbagliato appositamente da Bell-Haynes che gli ha poi recapitato l’assist per uno dei finali più memorabili di sempre, scatenando la festa di tutta la squadra. Per lui una prestazione da 20 punti e 9 assist

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