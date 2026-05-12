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l'intervista

Hines, il ciclo del sogno: "Il basket, Milano, i Nets: non mi svegliate"

Gaia Accoto

Nello speciale dedicato a Kyle 'The Miracle' Hines, l'ex giocatore dell'Olimpia entrato nella hall of fame racconta tutto: dal suo passato, al rapporto con i genitori, alle sue nuove avventure professionali. Un viaggio attraverso le foto che spiegano come quel sogno di giocare a basket non solo si sia realizzato, ma lo stia ancora vivendo. Anche a distanza di un anno dal suo ritiro

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