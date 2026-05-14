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l'intervista

Toto Forray la bandiera di Trento: "700 partite, ma ho ancora tanto da dare"

Gaia Accoto

Arrivato a Trento nel 2011, l'argentino ha appena festeggiato le 700 presenze con la maglia dell'Aquila, dimostrando che nello sport di oggi c'è ancora spazio per le bandiere. E lo farà per almeno un altro anno, dopo il rinnovo fino al 2027. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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