Una carriera in NBA passata attraverso allenamenti, sudore e voglia di affermarsi: così Fontecchio è riuscito a firmare nuovamente con i Miami Heat, come ci spiega lui stesso in questa lunga intervista diventata uno speciale che potete vedere su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Dal compagno più forte con cui ha giocato (aspettando Antetokounmpo) fino all'avversario più difficile da affrontare (non è LeBron), passando per i motivi per cui non è andata bene a Utah