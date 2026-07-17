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l'intervista

Fontecchio: “L’NBA me la sono sudata e ora me la godo”

Matteo Soragna

Una carriera in NBA passata attraverso allenamenti, sudore e voglia di affermarsi: così Fontecchio è riuscito a firmare nuovamente con i Miami Heat, come ci spiega lui stesso in questa lunga intervista diventata uno speciale che potete vedere su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Dal compagno più forte con cui ha giocato (aspettando Antetokounmpo) fino all'avversario più difficile da affrontare (non è LeBron), passando per i motivi per cui non è andata bene a Utah

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