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l'intervista

Cappelletti: "Treviso scelta di cuore. Qui ho ritrovato serenità"

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
Ciamillo Castoria

Dopo aver interrotto a metà stagione la sua esperienza a Trapani, con la Nutribullet ha conquistato una meravigliosa salvezza. Grazie anche alla passione di una piazza storica del basket italiano. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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