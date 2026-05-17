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Venezia-Tortona ai Playoff di Serie A basket: il risultato in diretta LIVE

Serie A
Ciamillo-Castoria

Si sono sfidate nell’ultimissima giornata di regular season e ora Venezia e Tortona si ritrovano di fronte l’una all’altra per una serie tra 4^ e 5^ classificata che promette scintille. Una sfida, quella tra due squadre dai valori tecnici pressoché identici, che dovrebbe vivere sul filo dell’equilibrio già a partire da gara-1, in diretta dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

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