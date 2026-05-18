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Serie A Basket, frattura alla mano per Derrick Alston Jr: playoff a rischio

Serie A

La Virtus Bologna ha comunicato che Derrick Alston Jr ha riportato una frattura scomposta del terzo metacarpo della mano sinistra in gara-1 contro Trento. La situazione verrà valutata nei prossimi giorni, ma c’è il rischio che i suoi playoff siano già finiti

La Virtus Bologna rischia di perdere un giocatore fondamentale nella corsa ai playoff. In gara-1 contro Trento Derrick Alston Jr ha riportato infatti una frattura scomposta del terzo metacarpo della mano sinistra, come comunicato dalla squadra. I campioni d’Italia hanno specificato che "l'iter terapeutico verrà definito nei prossimi giorni" senza fornire ulteriori tempistiche, ma la sua presenza ai playoff è in forte dubbio per il prossimo mese di gare, rischiando di concludere anticipatamente la sua stagione. Il numero 21 ha chiuso con 21 punti in gara-1, miglior marcatore di squadra insieme a Carsen Edwards e autore di 4 delle 20 triple di squadra delle Vu Nere, di cui è il terzo miglior marcatore stagionale a 12.8 punti di media in campionato.

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