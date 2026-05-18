Gara-2 Brescia-Trieste alle 20 su Sky Sport

Dopo il colpaccio in gara-1, Trieste punta a fare il bis e a prendere in mano la serie di primo turno. Brescia, per contro, è già con le spalle al muro, e dopo aver perso in volata l’esordio casalingo ai playoff non può permettersi ulteriori errori. Diretta a partire dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Trieste ci crede e dopo aver strappato in volata la vittoria in gara-1 sulle spalle di uno scatenato Markel Brown, autore di una prova da 22 punti, e girato a proprio favore il fattore campo punta a un secondo colpo in trasferta che di fatto metterebbe la serie nelle mani dei ragazzi di coach Francesco Taccetti. Brescia, dall’altra parte, dopo un esordio casalingo ai playoff in non è bastato un Amedeo Della Valle da 26 punti e in cui ha quasi sempre inseguito gli avversari per poi subire il canestro decisivo del 92-90 da parte di Colbey Ross non può più permettersi errori o distrazioni. L’appuntamento con una gara-2 che può già essere decisiva per il passaggio del turno è in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20 con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.