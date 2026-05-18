Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Brescia-Trieste ai Playoff di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Dopo il colpaccio in gara-1, Trieste punta a fare il bis e a prendere in mano la serie di primo turno. Brescia, per contro, è già con le spalle al muro, e dopo aver perso in volata l’esordio casalingo ai playoff non può permettersi ulteriori errori. Diretta a partire dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

 

Trieste ci crede e dopo aver strappato in volata la vittoria in gara-1 sulle spalle di uno scatenato Markel Brown, autore di una prova da 22 punti, e girato a proprio favore il fattore campo punta a un secondo colpo in trasferta che di fatto metterebbe la serie nelle mani dei ragazzi di coach Francesco TaccettiBrescia, dall’altra parte, dopo un esordio casalingo ai playoff in non è bastato un Amedeo Della Valle da 26 punti e in cui ha quasi sempre inseguito gli avversari per poi subire il canestro decisivo del 92-90 da parte di Colbey Ross non può più permettersi errori o distrazioni. L’appuntamento con una gara-2 che può già essere decisiva per il passaggio del turno è in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20 con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Gara-2 Brescia-Trieste alle 20 su Sky Sport

Serie A

Dopo il colpaccio in gara-1, Trieste punta a fare il bis e a prendere in mano la serie di primo...

Venezia comanda e batte Tortona in gara-1

Serie A

Venezia comanda gara-1 contro Tortona dal primo all'ultimo minuto, pur rischiando di far...

Gara-1 Venezia-Tortona alle 20 su Sky Sport Basket

Serie A

Si sono sfidate nell’ultimissima giornata di regular season e ora Venezia e Tortona si ritrovano...

Jean Montero MVP dei playoff di Eurolega

Eurolega

Jean Montero è stato uno dei grandi protagonisti dell’Eurolega, in cui il suo Valencia ha chiuso...

Milano piega Reggio Emilia e si prende Gara 1

Serie A

Milano batte Reggio Emilia 96-84 e si prende Gara 1 della serie dei quarti di finale dei playoff...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS