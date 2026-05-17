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Venezia-Tortona ai Playoff di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Si sono sfidate nell’ultimissima giornata di regular season e ora Venezia e Tortona si ritrovano di fronte l’una all’altra per una serie tra 4^ e 5^ classificata che promette scintille. Una sfida, quella tra due squadre dai valori tecnici pressoché identici, che dovrebbe vivere sul filo dell’equilibrio già a partire da gara-1, in diretta dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

 

Venezia e Tortona, ancora loro, ancora una di fronte all’altra. A una settimana dalla sfida vinta in volata dai ragazzi di coach Mario Fioretti, che passando al Taliercio hanno sigillato il 5° posto in classifica nell’ultima giornata di regular season, le due squadre si ritrovano per il primo episodio di una serie dal pronostico davvero complicato. All’andata, infatti, era stata Venezia a vincere alla Nova Arena, e pressoché per tutta la stagione regolare Tortona ha tallonato gli avversari in classifica. I due roster, se messi a confronto, sembrano poi avere valori tecnici molto simili ed è quindi probabile che a fare la differenza sarà qualche giocata dei tanti singoli protagonisti di talento, che non mancano su nessuna delle due sponde. L’appuntamento con gara-1 è per questa sera in diretta dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOWcon il commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.

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