La legge della squadra di casa si impone anche nella decisiva gara-5 , dove Venezia è riuscita a difendere il Taliercio come sempre è accaduto nella serie contro Tortona, nella quale nessuno è riuscito a vincere in trasferta. Gara-5 ha comunque confermato il grande equilibrio tra le due squadre , che si sono date battaglia punto a punto lungo tutti i 40 minuti, arrivando a distanza di un possesso nell'ultimo minuto di gioco . Lì hanno fatto la differenza le giocate di RJ Cole, miglior giocatore in campo con 27 punti di cui 18 in un clamoroso primo quarto e del canestro del +4 a 32 secondi dalla fine, inizialmente fischiato come uno sfondamento ma corretto all'instant replay. Le prodezze di Tommaso Baldasso (18 punti) e quelle di Justin Gorham (16) non sono bastate ai piemontesi per vincere in trasferta, complice una serataccia da 6 punti e 2/10 al tiro di Christian Vital , vice-capocannoniere del campionato a oltre 17 punti di media ma tenuto sotto la doppia cifra in tre delle cinque gare della serie . Venezia affronterà la Virtus Bologna in semifinale, cercando di vendicare il ko subito in gara-5 un anno fa ai quarti di finale dei playoff.

Il racconto della partita

Dopo un primo quarto perfettamente in equilibrio sul 23-23 nel quale 18 punti portano la firma di RJ Cole, Denzel Valentine segna due triple consecutive intervallate da una stoppata di Carl Wheatle e i padroni di casa provano a prendere il controllo del match. Subito dopo l’ex giocatore NBA distribuisce due assist per due triple che allunga a 12-0 il parziale del secondo quarto: Tortona riesce a fermarlo e a riavvicinarsi, ma in chiusura di primo tempo sono comunque 8 le lunghezze da recuperare sul 48-40. Venezia ricomincia con una tripla di Jordan Parks, ma Tortona si riavvicina grazie a 8 punti in fila di un indemoniato Ezra Manjon e con un canestro di Strautins si riporta anche a -2. Tra strappi e contro-strappi, la distanza tra le due squadre rimane proprio di due punti all’inizio del quarto periodo, fino a quando un paio di giocate di Cole non regalano 6 punti di vantaggio ai suoi. Vital con una gran tripla dimezza lo svantaggio, ma Tortona non si riavvicina ulteriormente perché Cole prende in mano la partita e guadagnandosi liberi pesanti trascina Venezia verso la semifinale. Tommaso Baldasso però ha altre idee e riporta i suoi a -2 a 51 secondi dalla fine, ma sul possesso successivo RJ Cole segna in avvicinamento, nonostante all’inizio fosse stato fischiato fallo a favore di Tortona per sfondamento. È la giocata della partita, perché sul possesso successivo Baldasso sbaglia da tre e Cole manda a schiacciare Wheatle per lo strappo definitivo del 89-83.