Venezia difende il fattore campo anche in gara-5 come sempre è accaduto nella serie contro Tortona, avanzando al turno successivo dove affronterà i campioni d'Italia della Virtus Bologna nella riedizione della serie di un anno fa. RJ Cole è decisivo con 27 punti di cui 18 nel solo primo quarto, mentre a una Tortona applaudita dai suoi tifosi non bastano i 18 di Tommaso Baldasso
La legge della squadra di casa si impone anche nella decisiva gara-5, dove Venezia è riuscita a difendere il Taliercio come sempre è accaduto nella serie contro Tortona, nella quale nessuno è riuscito a vincere in trasferta. Gara-5 ha comunque confermato il grande equilibrio tra le due squadre, che si sono date battaglia punto a punto lungo tutti i 40 minuti, arrivando a distanza di un possesso nell'ultimo minuto di gioco. Lì hanno fatto la differenza le giocate di RJ Cole, miglior giocatore in campo con 27 punti di cui 18 in un clamoroso primo quarto e del canestro del +4 a 32 secondi dalla fine, inizialmente fischiato come uno sfondamento ma corretto all'instant replay. Le prodezze di Tommaso Baldasso (18 punti) e quelle di Justin Gorham (16) non sono bastate ai piemontesi per vincere in trasferta, complice una serataccia da 6 punti e 2/10 al tiro di Christian Vital, vice-capocannoniere del campionato a oltre 17 punti di media ma tenuto sotto la doppia cifra in tre delle cinque gare della serie. Venezia affronterà la Virtus Bologna in semifinale, cercando di vendicare il ko subito in gara-5 un anno fa ai quarti di finale dei playoff.
Il racconto della partita
Dopo un primo quarto perfettamente in equilibrio sul 23-23 nel quale 18 punti portano la firma di RJ Cole, Denzel Valentine segna due triple consecutive intervallate da una stoppata di Carl Wheatle e i padroni di casa provano a prendere il controllo del match. Subito dopo l’ex giocatore NBA distribuisce due assist per due triple che allunga a 12-0 il parziale del secondo quarto: Tortona riesce a fermarlo e a riavvicinarsi, ma in chiusura di primo tempo sono comunque 8 le lunghezze da recuperare sul 48-40. Venezia ricomincia con una tripla di Jordan Parks, ma Tortona si riavvicina grazie a 8 punti in fila di un indemoniato Ezra Manjon e con un canestro di Strautins si riporta anche a -2. Tra strappi e contro-strappi, la distanza tra le due squadre rimane proprio di due punti all’inizio del quarto periodo, fino a quando un paio di giocate di Cole non regalano 6 punti di vantaggio ai suoi. Vital con una gran tripla dimezza lo svantaggio, ma Tortona non si riavvicina ulteriormente perché Cole prende in mano la partita e guadagnandosi liberi pesanti trascina Venezia verso la semifinale. Tommaso Baldasso però ha altre idee e riporta i suoi a -2 a 51 secondi dalla fine, ma sul possesso successivo RJ Cole segna in avvicinamento, nonostante all’inizio fosse stato fischiato fallo a favore di Tortona per sfondamento. È la giocata della partita, perché sul possesso successivo Baldasso sbaglia da tre e Cole manda a schiacciare Wheatle per lo strappo definitivo del 89-83.