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A Trento si cambia: in panchina arriva l’ex Treviso e Scafati Alessandro Rossi

Serie A

Conclusa l’esperienza con Massimo Cancellieri alla guida della squadra, a Trento arriva Alessandro Rossi, ex coach di Treviso e Scafati e attuale allenatore della nazionale under 20. Con lui l’Aquila volta pagina e inizia a programmare già la prossima stagione a pochi giorni dall’eliminazione al primo turno dei playoff subita per mano della Virtus Bologna campione d’Italia in carica

PLAYOFF LBA: IL TABELLONE COMPLETO AGGIORNATO 

 

Sono passati solo pochi giorni dalla gara-5 persa a Bologna e costata l’eliminazione al primo turno dei playoff al termine di una serie molto combattuta, ma a Trento sono già pronti a voltare pagina. Della conclusione dell’avventura di Massimo Cancellieri, durata solo una stagione, sulla panchina dell’Aquila già si sapeva, e oggi la società ha annunciato il nome del nuovo allenatore. A guidare Trento sarà infatti Alessandro Rossi, nell’ultima stagione a Treviso prima di essere esonerato alla 13^ di campionato, a cui è stato concesso un contratto biennaleRossi, che allena anche la nazionale under 20, con cui la scorsa estate ha conquistato l’oro agli Europei di categoria, avrà quindi il compito di rilanciare ulteriormente quella che ormai da un decennio abbondante è tra le principali protagoniste in Lega Basket. 

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