A Trento si cambia: in panchina arriva l’ex Treviso e Scafati Alessandro Rossi

Sono passati solo pochi giorni dalla gara-5 persa a Bologna e costata l’eliminazione al primo turno dei playoff al termine di una serie molto combattuta, ma a Trento sono già pronti a voltare pagina. Della conclusione dell’avventura di Massimo Cancellieri, durata solo una stagione, sulla panchina dell’Aquila già si sapeva, e oggi la società ha annunciato il nome del nuovo allenatore. A guidare Trento sarà infatti Alessandro Rossi, nell’ultima stagione a Treviso prima di essere esonerato alla 13^ di campionato, a cui è stato concesso un contratto biennale. Rossi, che allena anche la nazionale under 20, con cui la scorsa estate ha conquistato l’oro agli Europei di categoria, avrà quindi il compito di rilanciare ulteriormente quella che ormai da un decennio abbondante è tra le principali protagoniste in Lega Basket.