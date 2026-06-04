Venezia-Virtus gara-3 alle 20 su Sky Sport Basket

Dopo essersi spartite le prime due partite, Reyer Venezia e Virtus Bologna si affrontano di nuovo per una gara-3 già cruciale per i destini della serie. Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin, diretta di gara-3 dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Laura Macchi, con Gaia Accoto inviata sul campo

La serie di semifinale tra Reyer Venezia e Virtus Bologna si sposta al Taliercio, dove i padroni di casa vogliono capitalizzare sul successo in gara-1 che ha messo nelle loro mani il fattore campo. La risposta dei campioni in carica in gara-2 con un largo successo ha però rimesso in equilibrio la serie, che nel suo terzo episodio mette in palio già due match point per arrivare in finale Scudetto, visto che chi vince potrà chiudere i conti già in gara-4. Carsen Edwards ha gli occhi puntati addosso dopo la super prestazione da 25 punti in gara-2 con i quali ha portato i suoi sul +20 già all’intervallo, controllando poi il resto del match nonostante i tentativi di Kyle Wiltjer (dominatore di gara-1 con 26 punti, ma tenuto a 14 nella seconda) e compagni. Una sfida tutta da vivere in diretta a partire dalle 20 su Sky Sport Basket col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi, con pre-partita dalle 19.30 con lo studio condotto da Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin e le interviste da Venezia di Gaia Accoto, e al termine il post-gara con le parole dei protagonisti.