Reyer Venezia e Virtus Bologna si affrontano di nuovo per una gara-3 già cruciale per i destini della serie di semifinale dei playoff. Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin, diretta dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Laura Macchi, con Gaia Accoto inviata sul campo

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