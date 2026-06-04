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Venezia-Virtus gara-3 delle semifinali di Serie A basket: il risultato in diretta LIVE

Serie A

Reyer Venezia e Virtus Bologna si affrontano di nuovo per una gara-3 già cruciale per i destini della serie di semifinale dei playoff. Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin, diretta dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Laura Macchi, con Gaia Accoto inviata sul campo

IL TABELLINO LIVE

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Serie A

Playoff Serie A Basket 2026: il tabellone

Milano domina il secondo tempo di gara-3 contro Brescia e si porta sul 2-1 nella serie. Dopo aver perso gara-1 in volata, la Virtus domina gara-2 e pareggia i conti nella serie contro Venezia. La post-season è in diretta sui canali di Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con le finali Scudetto che cominceranno giovedì 11 giugno

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