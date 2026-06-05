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Milano-Brescia gara-4 alle semifinali di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky

Serie A

Dopo il successo in gara-3 per andare sul 2-1 nella serie, l’Olimpia Milano ha la possibilità di assicurarsi le finali Scudetto con un successo in gara-4 su Brescia. Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchinè e Laura Macchi, diretta di gara-4 dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con Gaia Accoto inviata sul campo

Il primo match point per andare in finale Scudetto è sulla racchetta dell’Olimpia Milano, che con un successo in gara-4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara-1 nella serie contro la Germani e difeso in gara-3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull’acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Shields (20 punti in gara-3) e Leandro Bolmaro (14). Dall’altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d’orgoglio per riportare la serie in gara-5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre a Amedeo Della Valle (oltre 16 punti di media in questi playoff) e provando a rimettere in ritmo Miro Bilan, finora tenuto a 8 punti di media nella serie con 8/28 al tiro, tra cui l’1/10 di gara-3 per soli 2 punti al Forum di Assago. Appuntamento in diretta alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con pre-partita e post-partita in studio con Giulia Cicchinè e Laura Macchi e le interviste dal campo di Gaia Accoto.

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