Olimpia: è Shields l’X Factor per lo scudetto? Il capitano è in forma playoff

Reduce da una regular season per certi tratti sottotono, anche a causa di diversi problemi fisici, con l’arrivo dei playoff Shavon Shields sembra aver ritrovato la forma migliore. E ora, dopo le ottime serie giocate contro Reggio Emilia, il co-capitano milanese promette di guidare i suoi anche nella finale contro Venezia con in palio lo scudetto
Da ormai sei anni all’Olimpia, tra cambi al roster e in panchina, vittorie e delusioni, c’è una granitica certezza: il destino della squadra passa dalle mani di Shavon Shields. L’ala americana naturalizzata danese, co-capitano di Milano insieme a Pippo Ricci, è infatti sempre stata protagonista nei momenti decisivi che hanno portato l’Olimpia ai successi degli ultimi anni, vincendo anche il premio di MVP delle finali nel 2022. Ora Milano ne dovrà giocare altre di finali scudetto, con di fronte un avversario da non sottovalutare come Venezia. E Shields, che in stagione regolare era spesso apparso sottotono, sembra aver recuperato la forma migliore proprio al momento giusto.
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Negli occhi restano le prime due gare della serie con Reggio Emilia poi vinta 3-0, entrambe chiuse da Shields con 19 punti segnati, e gara-3 della semifinale con Brescia, dominata arrivando a quota 20 e segnando i canestri che hanno chiuso la partita, ma in tutte e 7 le sfide disputate fin qui ai playoff l’ala ex Baskonia ha saputo alzare il livello del suo gioco in maniera significativa. I punti di media a partita sono passati dai 12.1 della regular season ai 14.9 dei playoff, balzo in avanti effettuato migliorando in maniera evidente anche l’efficacia al tiro, passata dal 55.7% al 63.3%. Non solo, sia contro Reggio Emilia che contro Brescia Shields si è pure sobbarcato l’onere di difendere sugli esterni avversari più pericolosi, risultando tremendamente efficace. Le speranze di vincere un altro scudetto, quindi, per l’Olimpia passano dal suo co-capitano, che pare pronto all’ennesima sfida della sua carriera.