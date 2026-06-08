Olimpia: è Shields l’X Factor per lo scudetto? Il capitano è in forma playoff

Da ormai sei anni all’ Olimpia , tra cambi al roster e in panchina, vittorie e delusioni, c’è una granitica certezza: il destino della squadra passa dalle mani di Shavon Shields . L’ala americana naturalizzata danese, co-capitano di Milano insieme a Pippo Ricci , è infatti sempre stata protagonista nei momenti decisivi che hanno portato l’Olimpia ai successi degli ultimi anni , vincendo anche il premio di MVP delle finali nel 2022 . Ora Milano ne dovrà giocare altre di finali scudetto , con di fronte un avversario da non sottovalutare come Venezia . E Shields , che in stagione regolare era spesso apparso sottotono, sembra aver recuperato la forma migliore proprio al momento giusto.

Shields formato playoff: Milano sorride

Negli occhi restano le prime due gare della serie con Reggio Emilia poi vinta 3-0, entrambe chiuse da Shields con 19 punti segnati, e gara-3 della semifinale con Brescia, dominata arrivando a quota 20 e segnando i canestri che hanno chiuso la partita, ma in tutte e 7 le sfide disputate fin qui ai playoff l’ala ex Baskonia ha saputo alzare il livello del suo gioco in maniera significativa. I punti di media a partita sono passati dai 12.1 della regular season ai 14.9 dei playoff, balzo in avanti effettuato migliorando in maniera evidente anche l’efficacia al tiro, passata dal 55.7% al 63.3%. Non solo, sia contro Reggio Emilia che contro Brescia Shields si è pure sobbarcato l’onere di difendere sugli esterni avversari più pericolosi, risultando tremendamente efficace. Le speranze di vincere un altro scudetto, quindi, per l’Olimpia passano dal suo co-capitano, che pare pronto all’ennesima sfida della sua carriera.