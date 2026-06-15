Verona batte Rimini in finale e torna in Serie A dopo tre anni

Dopo Scafati, prima in classifica al termine della stagione regolare e quindi promossa direttamente, Verona è la seconda squadra a salire in Serie A. I veneti hanno battuto Rimini 3-1 nella serie con in palio l’accesso in LBA, dove la squadra torna dopo tre anni di assenza

È festa grande per Verona, che vincendo gara-4 a Rimini per 83-75 chiude la serie con in palio un posto in LBA e torna nella massima serie dopo tre anni. I veronesi mancavano infatti dalla Serie A dal 2023, quando al termine della stagione erano risultati fanalino di coda maturando una dolorosa retrocessione. La squadra di coach Alessandro Ramagli, trascinata dal playmaker Federico Zampini, è riuscita ad avere la meglio sui ragazzi di Sandro Dell’Agnello al termine di una finale molto combattuta. Verona affianca quindi Scafati, che si era guadagnata la promozione grazie al primo posto in classifica al termine della regular season, e dalla prossima stagione le due neopromosse prenderanno il posto di Sassari, ultima in classifica nell’ultima regular season di LBA, e Trapani, la cui stagione era terminata in anticipo a causa della cancellazione dal campionato per motivi amministrativi.